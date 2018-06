Veroordeelde vuurwerkramp Enschede eist eerherstel

Een van de veroordeelden voor de vuurwerkramp in Enschede dient opnieuw een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Het gaat om Rudi Bakker, destijds een van de twee directeuren van het vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Hij werd in 2003 in hoger beroep tot een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld, onder meer voor dood door schuld.

De aanleiding voor het nieuwe herzieningsverzoek zijn de resultaten van een onderzoek van oud-lid van het Europees Parlementslid Paul van Buitenen, naar de manier waarop het Openbaar Ministerie, de politie en brandweer tijdens en na de ramp hebben gefunctioneerd. Dat is vanmorgen in Den Haag gepresenteerd.