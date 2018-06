DJ Domien Verschuuren van 3FM naar Qmusic

Dj Domien Verschuuren stopt met zijn ochtendshow op NPO 3FM en stapt over naar Qmusic. Daar gaat hij het middagprogramma presenteren, meldt die zender.

Zendermanager Dave Minneboo van Qmusic noemt de 30-jarige dj een van de grootste radiotalenten van Nederland. "Domien is al van jongs af aan met radio bezig en staat goed in contact met zijn luisteraars. Dat hebben we bij Qmusic hoog in het vaandel staan."

Het is nog niet bekend wanneer hij voor het eerst op Qmusic te horen is.

Eigen kweek

Domien is als dj opgeleid door 3FM en is sinds 2006 op de zender te horen. Eind 2016 nam hij de ochtendshow over van Giel Beelen, die daarvoor meer dan twaalf jaar elke doordeweekse ochtend was te horen.

De dj kijkt uit naar zijn overstap. "Ik ben 3FM en BNNVARA waanzinnig dankbaar voor alle jaren dat ik er radio heb gemaakt en met fantastische mensen heb mogen samenwerken. Voor mij is dit het moment om een nieuwe stap te maken en ik ben er trots op die met Qmusic te zetten. Een programma in de middagspits is al lange tijd mijn wens en ik heb zin om dit met frisse energie te gaan doen."

Minder luisteraars

De afgelopen jaren zijn de luistercijfers van 3FM gekelderd. Vijf jaar geleden had de zender nog een marktaandeel van ongeveer 12 procent. In de laatste cijfers komt 3FM nog tot 2,9 procent.

Populaire dj's als Giel Beelen en Gerard Ekdom vertrokken de afgelopen jaren bij de zender. Ook in de leiding van 3FM waren er veel wisselingen. Na het vertrek van Wilbert Mutsaers als zendermanager had Basyl de Groot korte tijd de leiding. Na hem nam Diederik van Zessen het over. Op 1 juli begint Sharid Alles als 3FM-baas.

Domien beseft dat hij de zender op een moeilijk moment verlaat. "Maar ik weet ook dat 3FM de mensen heeft om hier bovenop te komen. En ik kijk uit naar de toekomst van 3FM omdat ik weet dat het goedkomt. Alleen dit is voor mij het moment om deze stap te gaan maken", zegt hij tegen de NOS.