Woede in Frankrijk: adoptiebureau discrimineert homostellen

Franse homostellen met een kinderwens worden door sommige adoptiebureaus stelselmatig gediscrimineerd. In een interview met de Franse radio zei een vertegenwoordiger van een adoptiebureau in het departement Seine-Maritime (Normandiƫ) dat gezonde kinderen bij voorkeur aan heterostellen worden toegewezen. Homo's en lesbiennes krijgen volgens de vrouw kinderen toegewezen die bijvoorbeeld gehandicapt zijn of psychische problemen hebben.

De vrouw zei in het interview ook nog dat "homo's afwijkend zijn, zowel sociaal als biologisch", vertelt correspondent Frank Renout in het NOS Radio 1 Journaal. "En daarom, zo vond de vertegenwoordiger, zouden homo's ook maar afwijkende adoptiekinderen moeten krijgen. Kinderen die andere adoptieouders niet willen hebben, zei ze."

De uitspraken uit Normandiƫ staan niet op zichzelf. Een andere Franse radiozender onthulde dat er in Noordoost-Frankrijk een adoptiebureau is dat hardop zegt de voorkeur te geven aan heterostellen. "Ze zeiden: wij hebben niets tegen homo-ouders, maar als een man en vrouw zich melden krijgen zij voorrang", zegt Renout.

Boze reacties

In Frankrijk is er boos gereageerd op de berichtgeving. Belangenverenigingen zeggen dat het een veel breder probleem is, en dat het daardoor lastig is voor homo's en lesbiennes om kinderen te adopteren. Renout: "De vereniging van homo-ouders zegt: dit is homofobie, dit is strafbaar. Ze hebben een aanklacht ingediend bij justitie. En ook politici zeggen dat er een einde aan moet komen."

Ook de Franse regering heeft gereageerd. Die spreekt van discriminatie en vindt dat alle ouders normaal behandeld moeten worden. Homostellen mogen sinds 2013 zonder voorwaarden kinderen adopteren in Frankrijk.