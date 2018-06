Monument onthuld voor nagellakheld Tijn

De 6-jarige Tijn leed aan hersenstamkanker. Zijn laatste wens was om met zijn nagellakactie zoveel mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis. Tijn haalde miljoenen op. Nooit eerder leverde een individuele actie voor Serious Request van 3FM zoveel geld op.

Nog altijd zijn de inspanningen van Tijn zichtbaar. Mede dankzij hem komt er een machine in Nederland voor de behandeling van hersenstamkanker bij kinderen. De machine helpt met het plaatsen van katheters bij de hersenstam, waardoor medicijnen gemakkelijk toegediend kunnen worden. Ook zei zijn vader tegen het AD dat hij trots is over een lesboek. "Hij staat bij een hoofdstuk over sociaal ondernemen. Tijn is deel geworden van de Nederlandse geschiedenis."

Officiƫle opening

De nagellakmuur van Tijn werd onthuld bij de opening van het nieuwe verenigingskantoor van het Rode Kruis. Daar worden alle landelijke medewerkers van nationale en internationale hulpverlening, fondsenwerving, communicatie en de stafafdelingen gehuisvest. Ook is daar het klimaatcentrum van het Rode Kruis. Prinses Margriet en haar zoon prins Pieter-Christiaan waren aanwezig en verklaarden het pand officieel voor geopend.

Margriet onthulde als erevoorzitter een borstbeeld van Johan Basting, de Nederlandse legerarts die een belangrijke rol speelde bij de oprichting van het Internationale Rode Kruis. Daarnaast was er een virtualrealitytour en kreeg Margriet een foto van zichzelf te zien, uit de tijd dat ze vrijwilliger was voor de hulporganisatie. "De leukste foto, maar niet heus", liet de prinses weten.