OM onderzoekt of weg bij Pinkpopterrein te vroeg openging

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de Mensheggerweg bij het Pinkpopterrein in Landgraaf, waar maandagochtend festivalgangers werden aangereden door een busje, te vroeg is opengesteld. Dat heeft een woordvoerder van het OM gezegd tegen dagblad De Limburger.

De woordvoerder benadrukt dat het een breed onderzoek is; er wordt ook naar andere zaken gekeken.

Wegen rond het Pinkpopterrein werden op festivaldagen afgesloten van 18.00 uur tot 06.00 uur. Als er aanleiding voor was, mochten ze eerder worden opengesteld. De Mensheggerweg ging om 04.00 uur weer open; vlak daarna werden de festivalbezoekers aangereden.

Eén bezoeker overleed, drie anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Kring

De aangereden bezoekers zaten in een kring op de weg. Het busje ging er na de aanrijding met hoge snelheid vandoor. De 34-jarige bestuurder meldde zich later in de ochtend bij de politie in Amsterdam. Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag.

Pinkpopbaas Jan Smeets zegt tegen De Limburger dat hij niet weet waarom de Mensheggerweg al om 04.00 uur weer openging en de gemeente Landgraaf mag van het OM niets zeggen.