Vijftien procent van de boeren wordt benaderd door criminelen

Vijftien procent van de boeren in Nederland wordt benaderd door criminelen met de vraag of zij leegstaande gebouwen op hun erf willen verhuren. Dat blijkt uit een onderzoek van Trouw. Het is voor het eerst dat landelijk onderzoek naar het probleem is gedaan.

In het zuiden van het land zou dat percentage op 20 tot 60 liggen, maar daarvoor is geen hard bewijs.

Criminelen willen de lege gebouwen bij boerderijen gebruiken voor het telen van hennep of voor het maken van amfetamine. Ze bieden de boeren veel geld; soms wel tienduizenden euro's per kwartaal. Ze benaderen de boeren met een brief of komen persoonlijk langs.

Niet vreemd

Bestuurslid Scheepers van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) zegt in Trouw dat het niet vreemd is dat criminelen boeren benaderen. "Op het platteland zijn vierkante meters goedkoop en je blijft er relatief ongezien. En moet je van je drugsafval af, dan dump je dat gemakkelijker in een sloot dan midden in de stad."

Tot 2030 neemt de leegstand op het platteland flink toe. Volgens Scheepers moet daartegen iets gebeuren om het probleem met criminelen niet groter te laten worden.

"Er kan vooral heel veel niet, terwijl een vitaal platteland juist behoefte heeft aan nieuwe initiatieven. Omdat de gebouwen wel onderhouden moeten worden, komen veel boeren klem te zitten. Dan zijn er altijd bij die bezwijken."