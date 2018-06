Aantal vermisten gezonken Indonesische veerboot hoger dan gedacht

Indonesische reddingswerkers hebben het aantal vermisten na de veerramp in Noord-Sumatra opnieuw naar boven bijgesteld. Er zouden nog zeker 180 mensen zijn vermist. Eerst ging men uit van 128 passagiers.

De veerboot zonk maandag op het Tobameer en had plaats voor zestig mensen. Met 180 vermisten lijkt het erop dat er drie keer zo veel mensen aan boord waren dan is toegestaan.

Er zijn nog tot nu toe twee doden uit het water gehaald, en slechts achttien overlevenden. Reddingswerkers zijn al dagen bezig om de tientallen vermisten te lokaliseren. De zoekactie wordt bemoeilijkt door zware regenval en golven van zeker twee meter hoog.

Het Tobameer is een van de grootste meren van Zuidoost-Azië. Het is een populaire bestemming voor toeristen. De diepte van het Tobameer is ongeveer 450 meter. Daarmee is het een van de diepste meren in de wereld.