Vanaf september kunnen Canadezen legaal wiet kopen

Canadezen kunnen vanaf september legaal wiet kopen en consumeren. De Senaat heeft een wet aangenomen die marihuana voor recreatief gebruik legaliseert.

De wet werd met 52 stemmen voor en 29 stemmen tegen aangenomen. Er staat in de wet hoe de softdrug gekweekt, gedistribueerd en verkocht mag worden.

In de meeste provincies komen er speciale wietwinkels. Ook mogen Canadezen online hun wiet bestellen bij winkels die een speciale licentie hebben. In sommige staten mag geblowd worden op straat, in andere juist weer niet. Ook de leeftijd verschilt per staat. Verder mogen mensen 30 gram op zak hebben.

De minimum leeftijd om marihuana te kopen en consumeren, is vastgesteld op 18 jaar. Maar sommige provincies hebben ervoor gekozen om de minimumleeftijd op 19 in te stellen.