Voor het beste restaurant ter wereld moet je in Italië zijn

Het Italiaanse restaurant Osteria Francescana zal het de komende tijd nog veel drukker gaan krijgen. Het driesterrenrestaurant in Modena is namelijk uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld door The World's 50 Best. Het is niet de eerste keer dat chefkok Massimo Bottura de prijs ontvangt: in 2016 was zijn restaurant ook al de nummer één van de wereld.

Het restaurant wordt geprezen om zijn traditionele Italiaanse keuken met moderne details. "De chefkok is dan wel een grote persoonlijkheid, zijn restaurant blijft een klein, discreet restaurant. Bottura verzorgt een van de allerbeste 'dinerervaringen' ter wereld", is te lezen op de website van World's 50 Best.

De winnaar van vorig jaar, Eleven Madison Park in New York, is terugvallen naar de vierde plek. Op de tweede plek staat El Celler de Can Roca in Girona en op plek 3 Mirazur in het Franse Menton. De prijzen werden gisteravond uitgereikt in het Spaanse Bilbao.

Osteria Franscescana bestaat al 23 jaar en heeft drie Michelinsterren. Bottura staat bekend om zijn vernieuwde versie van de Italiaanse keuken. Een tiengangendiner kost 250 euro. Wil je daar bijpassende wijnen bij? Dan betaal je 390 euro. À la carte betaal je voor een voorgerecht, bijvoorbeeld zwarte en witte rijst, 70 euro. Een hoofdgerecht, zoals kreeft of varken met groentes, kost 90 euro.