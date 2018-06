Drone moet badmeester gaan helpen bij noodsituaties

Op dit moment bestaat er al toezicht van onderwatercamera's die badmeesters een helpende hand bieden, maar dat is volgens Van Sighem niet genoeg. "Camera's kunnen situaties waarin iemand in nood is, niet herkennen. Deze drone ziet juist wanneer er bijvoorbeeld een drenkeling in het water is."

De drone kan mensen in nood herkennen doordat hij heeft geleerd van nagespeelde noodsituaties. Een computer heeft die gegevens opgeslagen en vervolgens geleerd hoe een verdrinking eruit ziet.

Kees Buis van de Reddingsbrigade Nederland is blij met het initiatief. "We zien de laatste jaren dat het aantal verdrinkingen niet daalt. Ieder hulpmiddel is natuurlijk welkom. Hoe lager het aantal verdrinkingen, hoe beter." Buis denkt dat samenwerking met een badmeester altijd nodig zal blijven, maar vindt de drone een goede aanvulling.