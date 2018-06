Macron leest jongen de les: noem mij president, geen 'Manu'

"Vandaag noem je mij president van de republiek of gewoon meneer." Met die woorden zette de Franse president Macron gisteren een jongen op zijn plek bij een herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Suresnes, in het noorden van Frankrijk.

De jongen sprak Emmanuel Macron aan met 'Manu', maar daar was de president niet van gediend. "Je bent hier op een officiƫle ceremonie, dan moet je je goed gedragen", zei de president tegen de jongen die zich meteen verontschuldigde.

Zie hieronder het gesprek tussen de jongen en Macron: