Google traint computersystemen om iemands dood te voorspellen

Het klinkt vrij angstaanjagend: het idee dat Googles computertechnologie in staat is om iemands overlijden te voorspellen. Maar precies dat is onderdeel van een groot onderzoek dat het techbedrijf doet met behulp van kunstmatige intelligentie.

Daarover schrijft persbureau Bloomberg, op basis van onderzoek dat Google in wetenschapsblad Nature heeft gepubliceerd. Het idee is dat het bedrijf op basis van alle beschikbare medische data van ziekenhuizen een completer beeld heeft en daardoor accurater voorspellingen kan doen over iemands medische status.

Iets wat voor zowel de patiënt als voor een ziekenhuis van grote waarde kan zijn. Het team dat bij Google aan deze technologie werkt voorziet een tijd waarin op basis van data besluiten kunnen worden genomen over diagnoses en medicatie.

175.639 datapunten

In een van de testsituaties werd een vrouw met vergevorderde borstkanker onderzocht. De computer van het desbetreffende ziekenhuis schatte de kans op haar overlijden tijdens het ziekenhuisbezoek op 9,3 procent. Het systeem van Google kwam - met behulp van 175.639 datapunten - uit op 19,9 procent. De vrouw overleed korte tijd later.