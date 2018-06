Postduivenhouders willen af van bescherming roofvogels

Boze postduivenhouders hebben een petitie met bijna 6000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze willen dat roofvogels niet langer worden beschermd, omdat die hun dieren uit de lucht zouden plukken.

De duivenmelkers zeggen dat hun hobby, die deel uitmaakt van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco, wordt bedreigd door sperwers, haviken en slechtvalken. Die zouden inmiddels duizenden postduiven hebben gedood of verjaagd.

'Onnatuurlijk'

De duivenhouders willen een verbod op het plaatsen van nestkasten voor roofvogels en een verbod op het uitzetten van gekweekte en geïmporteerde roofvogels. Ze vinden dat er door menselijk ingrijpen sprake is van een onnatuurlijke roofvogelstand.

Critici vinden dat de duivenmelkers de zaken omdraaien. Ze zeggen op Twitter dat de duivensport zelf door menselijk handelen is ontstaan en dat die per definitie onnatuurlijk is. Ook stellen ze dat de meeste postduiven kwijtraken omdat ze uit koers raken, en niet doordat ze worden aangevallen door een roofvogel.