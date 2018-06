Le Pen moet 300.000 euro betalen aan Brussel om fraude assistent

Marine Le Pen, voorvrouw van het Franse nationalistische Rassemblement National, moet 300.000 euro terugbetalen aan het Europees Parlement, heeft het Gerecht van de Europese Unie bepaald. Volgens de rechter is een assistent van Le Pen, in de tijd dat de Franse politica ook lid was van het EP, ten onrechte door Brussel betaald.

Le Pen kon voor het op een na hoogste hof van de EU niet ontzenuwen dat haar medewerker in feite werkte voor het Front National, zoals Le Pens partij voorheen heette. Ook kon Le Pen niet aantonen dat de vrouw in Brussel woonde.

Salaris inhouden

Het Europees Parlement besloot begin 2017 om vanwege deze zaak de helft van Le Pens salaris in te houden en haar te korten op haar onkostenvergoeding. Later dat jaar stapte ze uit het Europees Parlement.

Le Pen zocht zelf het oordeel van het EU-Gerecht, maar is dus in het ongelijk gesteld. Ze kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan bij het Hof van Justitie van de EU, dat evenals het Gerecht in Luxemburg zetelt.