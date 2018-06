Twee mensen opgepakt in lopend drugsonderzoek

In Assen heeft de politie vanochtend twee mannen van hun bed gelicht. Ze worden verdacht van witwassen, fraude en internationale handel in drugs.

De politie kwam de twee op het spoor in een lopend onderzoek naar criminele activiteiten. Ze kwamen in 2016 en 2017 al eens in beeld, maar toen was er nog te weinig bewijs om ze te arresteren. Nu kon dat wel: ze hadden volgens de politie "onverklaarbaar vermogen".

Naast de arrestaties is de politie vanochtend ook elf panden binnengevallen in Amstelveen, Amsterdam, Assen en Roden. De politie viel binnen in administratiekantoren, tattooshops, woningen en bedrijfspanden en zocht daar naar administratie, contant geld, gegevensdragers en verdovende middelen.

Een politiewoordvoerder kan vanwege het lopende onderzoek nu nog geen verdere bijzonderheden geven over de achtergrond van het onderzoek. Die informatie wordt aan het begin van de middag verwacht. Wel zegt de politie ervan uit te gaan dat het bij deze twee arrestaties blijft.