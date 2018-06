Oudste orang-oetan (62) ter wereld ingeslapen

In de Perth Zoo in Australiƫ is de oudste orang-oetan ter wereld gestorven. Puan was de populaire grand old lady van de dierentuin.

Het personeel besloot haar te laten inslapen, omdat ze steeds meer last kreeg van ouderdomsgebreken. "De afgelopen jaren werd ze grijs, bewoog ze steeds langzamer en was ze vaak verward," vertelt haar verzorger. "Ondanks dat bleef ze de waardige, rustige matriarch die ze altijd was."

54 nakomelingen

De Sumatraanse mensaap bracht elf jongen ter wereld, die samen zorgden voor nog eens 43 klein- en achterkleinkinderen. "Puan heeft veel betekend voor de kolonie in Perth en het overleven van haar soort", zegt haar verzorger. Haar nakomelingen zijn in andere dierentuinen over de hele wereld geplaatst, een aantal is teruggeplaatst in het wild.