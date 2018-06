Grote brand verwoest loods in Barneveld

Een grote brand in Barneveld heeft een loods op een industrieterrein verwoest. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een ander gebouw.

Bij de brand komt veel rook vrij. In de directe omgeving van het industrieterrein wonen niet veel mensen. Het vuur trekt wel bekijks, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen zouden op de brand af zijn gekomen. Zij worden door de politie weggestuurd.

De oorzaak van de brand, is nog niet duidelijk. In de loods ernaast, die de brandweer probeert te redden, is een metaaltechniekbedrijf gevestigd. Wat in de verwoeste loods stond, is niet bekend.