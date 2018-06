'Vrouwen al eeuwenlang achtergesteld in de literaire wereld'

Schrijver Marion Bloem heeft haar naam niet onder de brief gezet, omdat ze denkt de CPNB dit met opzet zo heeft gedaan. "Het is altijd al zo geweest dat vrouwen ondergewaardeerd worden in de literaire wereld. De CPNB heeft bewust voor dit thema gekozen. Dit moeten ze hebben gedaan als publiciteitsstunt, aangezien er steeds minder lezers zijn. Als dat niet hun motief was, dan is het echt een domme fout. Maar dat kan ik me niet voorstellen", aldus Bloem.

Gesprek

Een delegatie van vrouwelijke schrijvers, onder wie Uphoff en Meijer, gaat in gesprek met het CPNB. Volgens de twee is de ongelijkheid niet meer van deze tijd. Ze hopen dan ook dat het gesprek een aanzet geeft tot een discussie over het onderwerp.

Volgens Uphoff "was de CPNB in eerste instantie verbaasd dat we ons een aantal jaar geleden opwonden over het feit dat zo weinig vrouwelijke auteurs geselecteerd werden om het Boekenweekgeschenk te schrijven. Het is goed dat ze er verandering in willen brengen, maar met deze combinatie lijkt het alsof we zestig jaar terug in de tijd gaan."