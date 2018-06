Vier jaar cel voor internetoplichter met honderden slachtoffers

Een 37-jarige man uit Leeuwarden is veroordeeld tot vier jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor grootschalige oplichting via internet. De ict-expert maakte in het hele land slachtoffers. Ruim vijfhonderd bedrijven en particulieren deden aangifte tegen hem.

De man bouwde vanuit Leeuwarden en Sneek webshops voor bedrijven. Hij bouwde daar achterdeurtjes in, waarmee hij de gegevens van klanten kon achterhalen.

Deed zich voor als zijn slachtoffers

Met die mailadressen en wachtwoorden bestelde hij dure spullen bij webwinkels, die hij vervolgens weer verkocht. Ook verdiepte hij zich urenlang in de levens van gedupeerden. Via Facebook deed hij zich voor als een van zijn slachtoffers, om hun vrienden en familie geld afhandig te maken.

De man liep tegen de lamp doordat hij te zien was op camerabeelden van de winkels waar hij zijn online bestellingen liet afleveren. In 2016 werd hij opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij ruim 100.000 euro buitgemaakt. Dat geld gebruikte hij voor zijn drugs- en gokverslaving.

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van grootschalige en professionele cybercriminaliteit. Met de straf wil de rechtbank een signaal afgeven vanwege het leed dat de slachtoffers is aangedaan. Het Openbaar Ministerie had vier jaar onvoorwaardelijke celstraf tegen de man geëist, meldt Omrop Fryslân.