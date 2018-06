Bestuurder busje dodelijke aanrijding Pinkpop aangehouden

De politie heeft de bestuurder aangehouden die vannacht met zijn busje in Landgraaf inreed op een groep festivalgangers van Pinkpop.

Om 12.00 uur wordt meer informatie bekendgemaakt op een persconferentie, meldt de politie.

Bij de aanrijding viel een dode. Drie festivalgangers raakten zwaargewond; zij liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het is niet duidelijk hoe de politie de bestuurder op het spoor is gekomen. Wel hadden ooggetuigen op de plaats van de aanrijding gezegd dat het busje een kenteken had met de cijfers 2, 5 en 7.

De politie riep onder meer via Burgernet getuigen op om naar het busje uit te kijken. Ook werd de Duitse en Belgische politie gevraagd om alert te zijn; Landgraaf ligt dicht bij de Duitse grens en ook niet ver van Belgiƫ.