Landelijke kranten getroffen door computerstoring

Een aantal landelijke kranten kan vandaag niet in het hele land worden bezorgd. Oorzaak is een computerstoring in een drukkerij. Het gaat om het AD, de Volkskrant, Trouw en NRC Next.

De storing deed zich vannacht voor in de drukkerij van de Persgroep in Amsterdam en legde alle drukpersen stil. Op dat moment was een klein deel van de kranten klaar.

Andere drukkerijen konden nog een deel van de taken overnemen, maar niet genoeg om het hele land van kranten te voorzien. De directie van de Persgroep biedt excuses aan. De digitale edities van de kranten zijn vandaag gratis te lezen.