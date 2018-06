Kunstmatige intelligentie: Europa dreigt slag om de toekomst te verliezen

"Af en toe zijn we weleens jaloers op wat in andere landen gebeurt", vertelt Lieuwe Vinkhuijzen, student kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Leiden. "Technieken die wij in theorie bedenken, stellen zij in de praktijk op de proef."

Om aan te haken bij de concurrentie, moet Europa een hoogstaand wetenschappelijk instituut oprichten, vinden ruim 150 onderzoekers. Zij willen daarvoor CLAIRE in het leven roepen (Confederation of Laboraties for Artificial Intelligence Research in Europe).

Negatieve spiraal

Op dit moment komt het onderzoek naar kunstmatige intelligentie in het gedrang door de stijgende populariteit van studies zoals informatica en toegepaste wiskunde.

Al die nieuwe studenten moeten worden onderwezen. Een AI-expert die in een collegezaal lesgeeft, kan niet tegelijkertijd onderzoek doen. Daarom zetten sommige universiteiten een limiet op de toelatingen van nieuwe studenten.

Maar zo belanden ze in een negatieve spiraal: de limitering remt de aanwas van AI-specialisten, waardoor later minder onderwijs kan worden gegeven en onderzoek kan worden gedaan.