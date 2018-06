Pinkpop nog drukker bezocht dan vorig jaar

Het festival Pinkpop is dit jaar opnieuw goed bezocht. Zaterdag en zondag waren er per dag zo'n 67.000 bezoekers en vrijdag waren het er zelfs 70.000. Volgens festivaldirecteur Jan Smeets was het festival helemaal uitverkocht. Vanavond eindigt het popfestijn met een optreden van Bruno Mars.

Van tevoren waren er 45.000 weekendkaarten verkocht. Daarnaast werden er nog 22.000 tot 25.000 dagkaarten verkocht. Dat zijn er volgens Smeets meer dan vorig jaar. Na de dip in 2005, toen maar 20.000 mensen Pinkpop bezochten, is het festival de laatste jaren, op 2013 na, elk jaar uitverkocht geweest.

Dit jaar was het de 49e editie van Pinkpop. Volgend jaar wordt de 50e editie waarschijnlijk gevierd met een extra festivaldag. Smeets heeft bij de gemeente Landgraaf een vergunning aangevraagd voor een vierde dag en de gemeente bekijkt dat voorstel welwillend.