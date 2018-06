Vaderdag: 'Je herkent je eigen fouten in je kinderen'

Een lekker ontbijtje, cadeautjes, misschien een knutselwerk van school of gewoon een dikke knuffel. Het is Vaderdag en dat betekent dat jong en oud vaders vandaag in de watten leggen.

Bij de familie Zimbile in Amsterdam ging dat bijvoorbeeld met een ontbijtje maar ook met gedichten, tekeningen, cadeautjes en lekker eten. "Het gaat echt om de mooie woorden, maar dit is ook prachtig", zegt de vader des huizes, die onder meer een zonnebril heeft gehad. "Ik fiets heel veel en er komen altijd vliegen en beesten in m'n oog. Dit gaat voor heel veel comfort zorgen. Dank jullie wel!"

Vader Zimbile was te horen in De Grote Vaderdagshow van NPO Radio 1. Een speciaal radioprogramma voor Vaderdag. In het programma kwamen ook veel bekende vaders aan het woord. Ze spraken over de leuke, maar ook de lastige kanten van het vaderschap. En dat leverde mooie verhalen op voor deze Vaderdag.