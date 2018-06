Ambulance crasht op A4 bij Badhoevedorp en belandt op zijn kant

Op de A4 bij Badhoevedorp is vannacht een ambulance gecrasht en op zijn kant terechtgekomen. Volgens Rijkswaterstaat hebben de betrokken ambulancemedewerkers geen verwondingen opgelopen. Wel is er veel schade.

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Er waren voor zover bekend geen andere voertuigen bij betrokken.

De ambulance is inmiddels rechtop gezet en afgevoerd. De rijbaan was tijdelijk afgesloten, maar is inmiddels weer in gebruik. Twaalf automobilisten negeerden de tijdelijke afsluiting. Aan hen zijn boetes uitgedeeld.