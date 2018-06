Beyoncé en Jay-Z verrassen fans met nieuw album

Zangeres Beyoncé en haar man Jay-Z hebben tot verrassing van veel fans vannacht samen een album uitgebracht. Het album Everything Is Love was niet aangekondigd, maar verscheen gisteravond na een concert van de twee in Londen op de eigen streamingdienst van Jay-Z Tidal.

Over de komst van het gezamenlijke album gingen al wel langere tijd geruchten. De geruchtenmachine draaide op volle toeren toen de twee hun gezamenlijke concertreeks On The Run II aankondigden. Dinsdag en woensdag staan ze met dat concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Vertrouwenscrisis

Het lijkt erop dat het gezamenlijke album een nieuw begin betekent voor de twee artiesten. Beyoncé bracht twee jaar geleden haar album Lemonade uit, waarin ze suggereerde dat Jay-Z was vreemdgegaan. Een jaar later gaf Jay-Z op het album 4:44 toe dat hij Beyoncé inderdaad had bedrogen. In een interview met de hoofdredacteur van The New York Times zei Jay-Z dat muziek hem en Beyoncé hielp om over hun vertrouwenscrisis heen te komen.

Op Everything Is Love staan negen nummers. Beyoncé plaatste op sociale media al de videoclip van het nummer 'Ape S**t', die is opgenomen in het Louvre in Parijs.