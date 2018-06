'Merkel wil nog deze maand Europese top over vluchtelingen'

De Duitse bondskanselier Merkel wil nog deze maand een top inlassen met landen die de meeste vluchtelingen opvangen. De conferentie moet dan plaatsvinden voor de EU-top die op 28 en 29 juni in Brussel wordt gehouden. Dat meldt de Duitse krant Bild op basis van regeringsbronnen.

Merkel wil met onder meer Griekenland, Italiƫ en Oostenrijk om de tafel zitten om oplossingen voor de vluchtelingenproblematiek te bespreken. Het is niet duidelijk of Spanje en de Balkanlanden ook aanschuiven.

Een Italiaans regeringslid zegt tegen Bild dat er niets concreet is afgesproken over de top van Merkel en dat het om een plan gaat. Het zou ook onduidelijk zijn wanneer de bijeenkomst plaatsvindt.

Onenigheid

De plannen van Merkel komen naar buiten in een periode dat er onenigheid is in haar coalitie over de opvang van migranten. Het conflict tussen bondskanselier Merkel en minister Seehofer van Binnenlandse Zaken gaat over het terugsturen van migranten aan de Duitse grens.

Seehofer wil dat asielzoekers zonder papieren en mensen die al een keer zijn afgewezen of in een ander EU-land geregistreerd staan, aan de Duitse grens worden tegengehouden. Merkel is daartegen.