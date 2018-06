Vaders wat de klok slaat in De Grote Vaderdagshow

"Je kinderen maken al het andere overbodig en je krijgt onvoorwaardelijke liefde van ze", zegt acteur Daniël Boissevain. "Maar aan de andere kunt kunnen ze ook ongelooflijk irritant zijn." Boissevain is een van de beroemde vaders die morgenochtend in De Grote Vaderdagshow op NPO Radio 1 aan het woord komen.

In de show staan vaders en het vaderschap centraal. Met reportages en gesprekken worden alle kanten belicht en komen vragen naar boven waar niet eenvoudig een antwoord op te geven is. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont deelt de laatste opvoedingsinzichten en verslaggever Jeroen de Jager vraagt in de rij van de kinderdisco vaders de hemd van het lijf.

Herinneringen

Ook komen er bekende fragmenten voorbij van onder meer cabaretiers die het thema vaderschap in hun show verwerkten en halen de presentatoren herinneringen op over hun eigen vader.

Behalve Daniël Boissevain onthullen ook onder meer pianist Cor Bakker, zanger Jan Smit en presentator Paul de Leeuw wat zij het mooiste én het minst leuke vinden aan het vaderschap.