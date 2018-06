NVWA brengt 120 verwaarloosde honden in veiligheid

Bij een controle van een teckelfokkerij in Woerden zijn in de loop van de dag 120 honden in beslag genomen. De dieren waren verwaarloosd en zijn in veiligheid gebracht.



Inspecteurs van de NVWA en de politie kwamen vanochtend in actie na een melding van voorbijgangers. Zij zagen een flink aantal pups in kooien buiten staan. "We zagen ook auto's met buitenlandse kentekens op het terrein. Het zag er verdacht uit", vertelt één van hen aan RTV Utrecht. "De hondjes gingen enorm tekeer, heel zielig."

De politie ging naar de fokkerij en trof daar 120 honden aan, die klaarstonden voor vervoer. Sommige honden waren nog geen twee weken oud. "De dieren waren verwaarloosd, het waren er meer dan toegestaan en ze zouden op een niet toegestane manier vervoerd worden. Ook hadden de fokkers geen vergunning. De dieren zijn meegenomen en in veiligheid gebracht", aldus een woordvoerder van de politie. Er is (nog) niemand aangehouden.

Angsten, ziektes en gestoord gedrag

In Woerden zitten twee teckelfokkerijen naast elkaar. Ze worden gerund door een moeder en dochter. Een paar weken geleden kwamen ze in opspraak door het televisieprogramma Opgelicht. Daarin klaagden klanten dat de honden die ze hadden gekocht niet de beloofde 'kampioenen' waren maar teckels met angsten, ziektes en gestoord gedrag. Ook zouden de fokkers tegen de regels in honden zonder paspoort verkopen en kwamen de dieren niet buiten.

Naar aanleiding van de uitzending heeft de Nederlandse Teckel Club de fokkers in Woerden geroyeerd. "Wij willen benadrukken dat bij geen enkel lid van de Nederlandse Teckel Club het dierenwelzijn in het gedrang mag komen", aldus de NTC op de website.