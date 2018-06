Duizenden Nederlandse jongeren werken in buitenlandse callcentra

Nog even snel om middernacht met die webwinkel bellen om te kijken of het pakketje morgen goed aankomt? Grote kans dat de persoon aan de andere kant van de lijn in Portugal, Griekenland of zelfs Suriname zit. 24 uur per dag, zeven dagen per week zitten daar Nederlanders klaar om de telefoon op te nemen.

De Nederlandse consument wil 24 uur per dag bediend worden. Steeds meer bedrijven besteden hun klantcontact uit aan buitenlandse callcenters, waar dit soort service makkelijker is op te zetten. De lonen zijn er laag en de wetgeving is flexibeler.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat duizenden Nederlandse jongeren werkzaam zijn in dit soort klantcontactcentra. Dit doen de jongeren voor bijvoorbeeld Bol.com, Philips en Zalando in Lissabon. Ze zijn vaak tussen de 20 en 30 jaar oud en hebben behoefte aan een tussenjaar.