De Handelse processie: uit en thuis met gebed

Op zaterdag van Valkenswaard naar Handel en op zondag van Handel naar Valkenswaard. De 1300 bedevaartgangers aan de jaarlijkse Handelse Processie lopen in twee dagen in totaal tachtig kilometer.

Een van de vaste deelnemers is Hans de Kinderen. De pelgrim bij Omroep Brabant: "Het is ideaal wandelweer, we waren bang dat het te warm zou zijn. Maar het is fantastisch om met 1300 pelgrims onderweg te zijn. Iedereen is lekker fit. Hier en daar zien we al een natte rug."