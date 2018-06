'Ik ben niet bij de politie gegaan om iemand van het leven te beroven'

Uiteindelijk wordt Mark vervolgd en moet hij voor de rechter verschijnen. Volgens de advocaat van de nabestaanden heeft hij zich schuldig gemaakt aan doodslag. Dat kan Mark nog altijd moeilijk verkroppen. "Ik ben niet bij de politie gegaan om iemand pijn te doen of iemand van het leven te beroven. Ik was genoodzaakt om te handelen. In deze zaak zijn er alleen maar verliezers."

Uiteindelijk wordt Mark ontslagen van alle rechtsvervolging, wat betekent dat hij niet strafbaar was toen hij schoot. Aan de ene kant een opluchting omdat hij geen straf krijgt, maar vrijspraak is het niet. Hij krijgt een strafblad waarin staat dat hij ooit vervolgd is voor doodslag.

En dat heeft flinke consequenties. "Ik wilde naar familie in Amerika maar ik kreeg geen visum vanwege mijn strafblad. En als ik een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) nodig heb dan kan dat ook niet. In de wet staat dat je daar dertig jaar lang geen aanspraak op kunt maken." Zo'n verklaring is nodig om leraar te worden of bijvoorbeeld trainer van een sportclub. Dat is dus voor Mark niet mogelijk.

Het incident heeft zijn leven blijvend veranderd. Hij werkt nog met veel plezier bij de politie. Maar hij is wel groot voorstander van het wetsvoorstel om de juridische status van een politieagent te veranderen. Daarnaast zou hij graag zien dat de afhandeling van dit soort zaken een stuk sneller zou gaan. "Vooral dat het zo lang duurde maakte het allemaal ondraaglijk."