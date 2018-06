Meldpunt misbruik boeddhisme opgeheven, maar meldingen gaan door

Het onafhankelijke meldpunt waar seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap kon worden gemeld, is uit de lucht.

Volgens directeur Arda Gerkens van de stichting die het meldpunt beheerde, kwamen er niet veel meldingen meer bij dit loket binnen. Gerkens onderzoekt of het meldpunt bij een andere organisatie kan worden voortgezet.

Want het opdrogen van de meldingen betekent niet dat misbruik door boeddhistische leraren en monniken niet langer een probleem is. Zondag besteedt het programma Reporter Radio aandacht aan een nieuwe melding van een Nederlandse vrouw, die zegt dat ze door een Tibetaanse leraar is misbruikt. De man woont in Zwitserland, maar is geregeld in Nederland omdat zijn internationale Ridgzin-gemeenschap ook hier actief is.

Monnik

Dat het onafhankelijke meldpunt nu stopt, is in de eerste plaats omdat de stichting alle energie kwijt is aan het Meldpunt Kinderporno van Internet, waarvan hij vooral bekend is. Daar wordt het steeds drukker, terwijl dat rond het boeddhisme niet zo was.

"We hebben tot onze spijt moeten constateren dat wij hiervoor misschien toch niet het goede platform zijn", zegt Gerkens. "Ons personeel had een goede, gerichte opleiding gevolgd, maar kennelijk waren niet alle potentiële melders er voldoende van overtuigd dat wij genoeg specifieke kennis hadden over de boeddhistische gemeenschap."

Het meldpunt werd opgericht nadat de NOS had bericht over onder meer een groot schandaal rond de Thaise monnik Mettavihari, die tot in de jaren 90 in Nederland tientallen mannen misbruikte. Een van hen was destijds niet ouder dan 12.

Jaarverslag

Nu het onafhankelijke meldpunt er althans voorlopig niet meer is, kunnen slachtoffers alleen nog terecht bij de vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), waarbij zo'n veertig organisaties zijn aangesloten. Volgens het jaarverslag zijn daar het voorbije jaar vijf meldingen van 'seksueel overschrijdend gedrag' binnengekomen.

"Dit omvat zaken als (ongewenste) seksuele relaties tussen leraar en leerling, seksueel intimiderend gedrag en seksueel misbruik", zegt het jaarverslag over 2017. In één geval was het incident toen de melder minderjarig was.

Sinds de NOS-publicaties dringt de BUN er bij zijn leden op aan om gedragscodes in te stellen. Maar vele hebben die niet, waaronder de organisatie Ridgzin. "Ik begrijp dat die allemaal autonoom functionerende goeroe's zijn en dat maakt het lastig", zegt Hilde Bakker in Reporter, die voor kennisinstituut Movisie onderzoek doet in religieuze gemeenschappen. "Daardoor zijn ze weinig aanspreekbaar. Als het hier lastig wordt, gaan ze naar een ander land."

'Sektarisch'

Begin dit jaar schreef de Volkskrant al over beschuldigingen tegen de goeroe. Bij de nieuwe melding van de Nederlandse vrouw gaat het om drie incidenten tussen 2007 en 2013 in Zwitserland. Ook zou zij door hem zijn geslagen.

Vanwege het 'sektarische karakter' van de Rigdzin-gemeenschap voelt zij zich naar eigen zeggen nu pas in staat om met haar verhaal naar buiten te komen.