Teruggekeerde Syriëganger aangehouden op Schiphol

Op Schiphol heeft de marechaussee een jihadverdachte aangehouden. De 30-jarige man heeft vermoedelijk gevochten in Syrië. Hij wordt verdacht van deelneming aan een terroristische organisatie.

De man is waarschijnlijk in de zomer van 2013 vanuit Amsterdam vertrokken naar het strijdgebied in Syrië. Vorige maand meldde hij zich bij de Nederlandse ambassade in Ankara.

Na zijn aanhouding op Schiphol is hij overgedragen aan rechercheurs van de Landelijke Eenheid en werd hij voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die heeft hem voor twee weken in bewaring gesteld.

Uitreizigers

Het is de vijfde jihadverdachte die dit jaar op Schiphol is aangehouden. Volgens de AIVD zijn er 300 Nederlandse jihadisten uitgereisd, onder wie zo'n honderd vrouwen. 75 van hen kwamen om het leven en zo'n 50 mensen zijn teruggekeerd.

Op dit moment zitten nog zo'n 145 Nederlandse jihadisten in Syrië en Irak. Daarnaast zijn er nog zo'n 35 mensen die niet meer in het strijdgebied zitten, maar wel hebben meegevochten. Zij zitten in vluchtelingenkampen of zijn elders in de regio aangehouden.