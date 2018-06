Britten mogen onder rokken blijven fotograferen

Het blijft in Engeland en Wales voorlopig toegestaan om vrouwen onder hun rok te fotograferen. Een wet die dat moet verbieden werd vanmiddag tegengehouden door een parlementslid.

De wet zou vanmiddag als hamerstuk in het parlement worden behandeld, maar het conservatieve parlementslid Christopher Chope ging daarvoor liggen door 'objection' te roepen tijdens de behandeling. Dat was voldoende om de wet vooralsnog tegen te houden,

Een slachtoffer van 'upskirting' is de drijvende kracht achter de wet, die brede steun onder parlementsleden en de regering geniet. Gina Martin was stiekem onder haar rok gefotografeerd in Hyde Park, maar de twee daders konden niet worden veroordeeld. Onder de nieuwe wet zouden ze 2 jaar cel kunnen krijgen en als zedendelinquent geregistreerd moeten worden.

Voyeurismewetten gelden in Engeland niet in publieke ruimtes. Daders kunnen op basis van publiek fatsoen worden veroordeeld, maar alleen als iemand op heterdaad wordt betrapt. In Schotland gelden sinds 2010 strengere wetten.

Principekwestie

Gina Martin zegt tegen de BBC dat Chope haar heeft verteld dat het een principekwestie voor hem was. Hij maakt al jarenlang bezwaar tegen het gemak waarmee sommige wetten zonder debat worden aangenomen. Geregeld is hij daarom dwarsligger, ook bij breed gesteunde wetten. Vanmiddag maakt hij ook bezwaar tegen extra bescherming voor politiedieren.

Oppositieleden maar ook partijgenoten maken zich boos over zijn houding. "Dit is een vreemde principekwestie. Hij houdt ook goede wetten tegen. Dit gaat al te lang zo", verzucht een partijgenoot op Twitter.

De wet is hiermee nog niet van tafel. Er kan nog een debat over worden aangevraagd. Martin hoopt dat de wet begin volgende maand een tweede kans krijgt.