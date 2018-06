Tbs'er op onbegeleid verlof aangehouden voor poging doodslag

De politie heeft een 53-jarige tbs'er opgepakt die met onbegeleid proefverlof was. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

Afgelopen nacht werd in Nijmegen een vrouw op straat bedreigd. De man gebruikte geweld en dwong haar om in een auto te stappen. Uiteindelijk vluchtte de man.

De politie werd daarna gewaarschuwd en spoorde hem op. Agenten zetten de achtervolging in en de tbs'er werd in Duitsland aangehouden in een auto. Een andere persoon die in het voertuig zat is ook gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht.

De 53-jarige man is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij was in het kader van zijn resocialiseringstraject met onbegeleid proefverlof, schrijft Omroep Gelderland.