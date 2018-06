Immigratierel in de VS neemt bijbelse proporties aan

De Amerikaanse media storten zich de laatste dagen op het beleid van Sessions. Er zijn schrijnende gevallen te over. Een burgerrechtenadvocaat vertelde CNN over een immigrant uit Honduras die haar baby moest afstaan aan grensbewakers. "Zij was haar dochter de borst aan het geven toen de regering het kind kwam afpakken. Toen ze zich verzette, werd ze in de boeien geslagen."

Enkele dagen daarvoor berichtten alle zenders over een man, ook uit Honduras, die zelfmoord pleegde nadat zijn kind bij hem was weggehaald.

Geen kleding, maar slaaphokjes

De media zijn ook kritisch over de leefomstandigheden in de opvangcentra voor minderjarigen die bij hun ouders zijn weggehaald. Een daarvan is een voormalige supermarkt in Brownsville, Texas. Daar staan niet langer kleding, witgoed en sportartikelen, maar tijdelijke slaaphokjes, recreatieruimtes en eetzalen voor bijna 1500 jongens tussen de 10 en 17 jaar.

Begin deze maand probeerde een senator uit de staat Oregon de opvang binnen te gaan, maar hij kreeg geen toegang. Dat is verslaggevers later wel gelukt. Ondertussen is de regering-Trump begonnen aan de bouw van een tentenkamp in Tornillo, Texas, dicht bij de grens met Mexico, omdat de huidige opvangcentra vol zijn.