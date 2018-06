Mensenrechten Noord-Korea geen prioriteit voor Trump

President Donald Trump gaat Noord-Korea niet onder druk zetten om de mensenrechten in het land te verbeteren. Hij is bang dat er anders een nucleaire oorlog wordt ontketend.

"Ik wil niet dat jullie en je gezin door een kernwapen worden vernietigd", zei hij in een gesprek met journalisten. "Ik wil een goede relatie met Noord-Korea."

De Amerikaanse president vergeleek zichzelf met zijn voorganger Obama, die volgens hem wel in de startblokken stond om een oorlog te voeren met Noord-Korea. Trump reageerde daarmee op kritiek op het akkoord dat hij dinsdag bij de top in Singapore ondertekende.

Volgens critici was de top historisch, maar waren de afspraken niet concreet genoeg. Zo gaat de verklaring niet in op mensenrechtenschendingen in Noord-Korea. Volgens onderzoekers gebeuren er gruwelijke, onbeschrijfelijke dingen in het land, die te vergelijken zijn met het werk van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog.

In de verklaring die Trump en Kim ondertekenden staat ook niks over de ontmanteling van het kernwapenprogramma. Trump zei vandaag dat hij wel tevreden is: "Ik heb een deal ondertekend waarin wij alles krijgen".

Directe lijn

Trump is van plan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un zondag te bellen om de top na te bespreken. Ook heeft hij zijn directe telefoonnummer aan Kim gegeven, zodat de Noord-Koreaanse leider hem persoonlijk kan bereiken.

Volgens Trump is Noord-Korea al begonnen met het terugsturen van de overblijfselen van Amerikaanse soldaten die omkwamen tijdens de Koreaanse Oorlog. Daarmee zou Noord-Korea een van de afspraken nakomen die gemaakt zijn tijdens de top.

Militaire saluut

Deze week was er ophef omdat Trump een Noord-Koreaanse generaal salueerde. Volgens militair protocol is dat een uiting van respect, maar om dat te doen voor het Noord-Koreaanse regime ligt nogal gevoelig.

President Trump zei dat hij zijn militaire groet inderdaad uit respect deed. Hij vindt het goed dat de Noord-Koreanen zo aandachtig naar hun leider luisteren. "Ik wil dat mijn mensen dat ook doen", liet hij weten.