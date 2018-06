Meer jongeren in ziekenhuis met alcoholvergiftiging

Jongeren drinken steeds vaker zo veel dat ze met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtkomen. Vorig jaar waren het er 860, een stijging van 70 ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente en het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Gemiddeld waren de jongeren een jaar of 15, terwijl het pas vanaf 18 legaal is om alcohol te drinken. De jongste comazuiper was 11.

Kinderartsen maken zich grote zorgen over deze trend. Ze denken dat ouders, ondanks allerlei overheidscampagnes, hun kinderen vrijer laten dan voorheen als het gaat om alcohol drinken. "De trend dat ouders strenger worden bij het alcoholgebruik van hun kinderen lijkt gestopt te zijn", zegt kinderarts Nico van der Lely, kinderarts, betrokken bij het onderzoek en oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.

Veel ouders geven kinderen boven de 16 jaar toch toestemming om te drinken, blijkt uit het onderzoek. Van de ouders die dat minder snel doen, heeft toch een op de vijf de neiging een uitzondering te maken voor speciale gelegenheden, zoals feestdagen en verjaardagen.

Grote sprong voorwaarts, kleine stap terug

Toch is er ook goed nieuws. "We zien dat de verhoging van de leeftijd waarop alcohol verkocht mag worden naar 18 jaar en de NIX18-campagne ouders enorm bewust heeft gemaakt van de gevaren van alcoholgebruik", zegt Van der Lely. "Dat tonen de cijfers ook aan. Gaf in 2011 25 procent van de ouders geen toestemming om te drinken, in 2017 deed 51 procent van de ouders dat."

Nadelig is dan weer dat dat percentage vorig jaar wegzakte: van 56 procent in 2016 naar 51 in 2017. Van der Lely vindt dat campagnes zich nu meer moeten richten op de groep zelf.

"We moeten ons nu meer gaan richten op bewustwording bij de jongeren zelf om ervoor te zorgen dat zij niet voor hun achttiende gaan drinken. Daarom blijf ik mij samen met gemeenten, sportbonden en scholen onverminderd inzetten voor deze zaak en ben ik blij dat de staatssecretaris de bestrijding van problematisch alcoholgebruik heeft opgenomen in het nationaal preventieakkoord."