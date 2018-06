Beveiliging voor studenten en asielzoekers na derde brand in Lent

Bij een woonvoorziening voor asielzoekers en studenten in Lent is vanaf vandaag permanente bewaking tijdens de nacht. Gisteravond was er voor de derde keer binnen een maand brand in het complex.

Het vuur ontstond in het trappenhuis aan de buitenkant van een van de gebouwen en was snel geblust.

De beheerder van het complex heeft geen idee hoe er drie keer in korte tijd brand heeft kunnen uitbreken. "Dat is echt één groot vraagteken voor ons. We hebben geen signalen gekregen van onvrede bij bewoners van het complex of van omwonenden. Integendeel", zegt Timo Cadirci tegen Omroep Gelderland.

Ongerust

Het is niet zeker of de branden zijn aangestoken. Na de tweede brand zijn er camera's opgehangen in de gebouwen. De beelden van vannacht zijn aan de politie overgedragen.

Ondertussen zijn de ongeveer honderd bewoners ongerust. Daarom is er vanaf vanavond extra beveiliging. "We hebben besloten externe beveiliging in te huren die de boel 's nachts in de gaten houdt. We willen het gevoel van veiligheid bij de bewoners waarborgen", aldus Cadirci.