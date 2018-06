'Gif in Keulse flat had bij aanslag honderden mensen kunnen doden'

Met de giftige stof die deze week werd gevonden in een flat in Keulen, hadden honderden mensen gedood kunnen worden. Dat hebben de autoriteiten gezegd tegen de Duitse krant Rheinische Post.

De stof, ricine, lag in de flat van een 29-jarige Tunesiër. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De man zou sinds twee jaar in Duitsland wonen en getrouwd zijn met een Duitse vrouw die tot de islam is bekeerd. Ook zij is gearresteerd.

Ricine staat op de lijst van verboden chemische wapens. Een paar milligram van de zuivere stof kan al dodelijk zijn.

Tip

De politie kwam de verdachte op het spoor na de tip dat een Tunesische man in Keulen op internet spullen had besteld voor het maken van een bom. Na onderzoek kwam de politie bij de 29-jarige man uit en werd besloten een inval te doen.

Het onderzoek in de flat is nog niet afgerond, maar toch zeggen de Duitse autoriteiten al dat zeer waarschijnlijk een grote aanslag verijdeld is.