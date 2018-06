Man slingert met auto op A1 en veroorzaakt chaos

Een man van 45 uit Nijkerkerveen heeft vanochtend in de spits een behoorlijke chaos veroorzaakt op de A1 bij Voorst. Hij slingerde over beide rijbanen waarbij hij enkele keren tegen de vangrail botste. De rijstroken werden tijdelijk afgesloten waardoor er een file ontstond.

Volgens de politie nam de man uiteindelijk de afslag naar een tankstation. Daar sprong hij uit zijn auto en rende hij schreeuwend naar binnen.

Op de vlucht

De man sloeg op de vlucht toen agenten hem wilden aanhouden en stak lopend de A1 over. Daar werd hij in de middenberm alsnog gearresteerd. De politie spreekt berichten tegen dat met de man is gevochten. "Hij werd wel met verzet aangehouden, maar was niet met iemand in gevecht."

Waarom de man over de weg slingerde is nog niet duidelijk. "We mogen van geluk spreken dat er geen gewonden zijn gevallen", zegt de politie.