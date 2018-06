Broers Utrecht, vrouw Alphen gearresteerd voor financieren terrorisme

Twee broers uit Utrecht en een vrouw uit Alphen aan den Rijn zijn opgepakt voor het financieren van terrorisme. Het geld ging naar drie broers van de mannen. De verdachte vrouw (40) is de ex-partner van een van de drie uitgereisde mannen.

Twee broers zijn vermoedelijk naar het Midden-Oosten vertrokken om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie IS. Zij zitten nog in Syrië of Irak. De derde broer keerde in december 2016 terug naar Nederland. Hij is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie en zit vast.

De verdachten hebben waarschijnlijk enkele duizenden euro's gestuurd naar de jihadgangers, terwijl het trio op de nationale sanctielijst terrorisme stond. De FIOD heeft de woningen van de verdachten doorzocht. In Utrecht is een vuurwapen met munitie gevonden.

Enkele tientallen verdachten

De mannen van 35 en 36 jaar oud en de vrouw van 40 werden dinsdag opgepakt. De twee mannen worden vandaag in Rotterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Sinds 2013 zijn tientallen mensen aangehouden op verdenking van het financieren van terrorisme. Zij maakten allen in de periode van 2013 tot en met vorig jaar 2017 geldbedragen over naar familie of vrienden die naar het door IS uitgeroepen kalifaat reisden. De bedragen variëren van 100 euro tot 17.000 euro.