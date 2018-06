Steden worstelen met kapsalon zonder kapper en dichtgeplakte supermarkt

Het aanpakken van louche straten is bevorderend voor de sociale cohesie in een buurt. "Zo nemen mensen weer verantwoordelijkheid voor hun straat. Dat ze het samen weer een leuke winkelstraat maken. In een positieve omgeving wordt het onveiliger voor criminelen. Want in een omgeving met leuke ondernemers gaan zij juist opvallen", legt Mehlbaum uit.

Zo zou in een typische louche straat niet alleen stadsvernieuwing en een ander vestigingsbeleid worden toegepast. Je zou ook kunnen denken aan initiatieven samen met buurtbewoners en de ondernemersvereniging, zeggen de onderzoekers.

De burgers kunnen een belangrijke schakel zijn in de aanpak van de straten, zegt winkelstraatmanager Nel de Jager. "Als de inwoners zich betrokken voelen bij de straat, is er veel minder kans op concentratie van criminaliteit. Als niemand denkt 'dat is ook mijn pakkie an', dan gebeurt er niets. Zorg dat mensen zich verantwoordelijk gaan voelen in de omgeving", zegt De Jager in het NOS Radio 1 Journaal.