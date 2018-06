Coevorden heeft verkeersborden van bamboe

In Coevorden zijn verkeersborden neergezet van bamboe. Volgens de provincie Drenthe heeft de gemeente daarmee de primeur in Nederland.

Normaal zijn verkeersborden van aluminium. Drenthe wil met de versies van bamboe het goede voorbeeld geven bij het gebruik van duurzame materialen.

De borden zijn uiteindelijk helemaal recyclebaar en zien er aan de voorkant precies zo uit als de exemplaren van aluminium.

Bamboe borden duurder

Het doel van de provincie is ervaring op te doen. "We maken hogere kosten met deze borden die momenteel duurder zijn dan aluminium borden. Maar op die manier werken we ook mee aan het scheppen van mogelijkheden om op termijn de toepassing van bamboe breder inzetbaar te maken", zegt gedeputeerde Henk Brink.

De eerste bamboe verkeersborden zijn neergezet bij een rotonde langs de vernieuwde provinciale weg N863, schrijft RTV Drenthe. Het allereerste bamboebord stond waarschijnlijk vorig jaar al in de polder van Engelen in de gemeente Den Bosch. Toen liep daar een proef met de innovatieve bewegwijzering.