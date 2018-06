Nog nooit zo weinig zee-ijs bij Spitsbergen gemeten

Volgens hem viel de vorst dit jaar anderhalve maand later in dan normaal. Het dooien is ook een maand eerder gestart. "Hierdoor slinkt het ijsoppervlak niet alleen, maar wordt het ijs ook steeds dunner. Dit komt allemaal door klimaatverandering."

Loonen legt uit waarom het zo belangrijk is om de polen in de gaten te houden: "Daar is klimaatverandering het beste zichtbaar." De gemiddelde temperatuur op Spitsbergen is al met twee graden gestegen. Het ijsverlies leidt bijvoorbeeld tot meer wolkvorming in het poolgebied. Die wolken houden 's winters, in de donkere periode, warmte vast. Hierdoor warmt het Noorden meer op. "In Nederland is de temperatuurstijging nog veel minder."

Gevolgen voor de bevolking

Anders dan in Antarctica, waar geen mensen wonen, worden de gevolgen van het smelten rond Spitsbergen direct gemerkt door de bevolking. Loonen: "Die gevolgen zijn ingrijpend." Door de dooi verzakken huizen, verschuift land en erodeert de kust. "De mensen hebben in 90 jaar niet zulke veranderingen gezien. Bewoners moeten hun huis uit, maar weten niet of ze op de nieuw aangewezen plek wel voor langere tijd veilig kunnen wonen," zegt Loonen.

Ook hongerige ijsberen vormen een gevaar. Die wagen zich vaker in dorpen op zoek naar eten. "De ecologie verandert. De ijsberen merken dat het niet meer klopt; de dingen die ze van hun moeder hebben geleerd - het is nu allemaal anders."