De geslaagden in de krant? Ja, dat mag, maar eerst even vragen

Wolfsen: mensen nog schrikkerig

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, zijn er nog "allerlei misverstanden over de wet". Bijvoorbeeld over de geslaagdenlijsten:

"Een school heeft lijsten met geslaagde leerlingen, daar zijn ze trots op en die willen ze in de krant zetten. Dan denken ze dat dat niet mag omdat ze geen contract hebben met die kinderen. Niet waar: je moet natuurlijk toestemming hebben, maar dat kan gewoon in de klas. 'Jongens wie wil er op de lijst, wie wil er in de krant?' Dat kun je gewoon mondeling regelen, daar heb je geen contracten voor nodig."

Mensen zijn "vaak onterecht nog nog een beetje schrikkerig", ziet Wolfsen. "Het is een ingewikkelde, nieuwe wet. Die moet opnieuw worden uitgelegd, mensen moeten zich er nog een beetje naar zetten."

Wolfsen benadrukt dat er veel "privacyleed" is. Medische dossiers waar zonder toestemming in wordt gekeken bijvoorbeeld, of bankgegevens die openbaar worden gemaakt. De AP-voorzitter staat daarom ook volledig achter de invoering van de nieuwe wet. "Het is ook vrij normaal dat als je over iemand wat bekend wil maken op je site dat je het even vraagt. Het is eigenlijk ook een beetje basaal fatsoen."