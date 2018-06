'Winkels laten kansen van ramadan nog altijd liggen'

Ook kledingwinkels zetten deze maand meer om. Vooral feestkleding is een belangrijke uitgavenpost. Volgens winkeleigenaresse Habibe Suryana- Ayaz lijkt het Suikerfeest wat dat betreft een beetje op Kerst. "Vrouwen zijn op zoek naar ongeveer dezelfde soort kleding. We merken bijvoorbeeld dat rond de kerstdagen ook veel niet-moslima's hier komen winkelen en dat is heel erg leuk."

Maar niet alleen voedsel en kleding worden meer verkocht. Ook andere detailhandelaren in het winkelcentrum zien hun omzet stijgen. Een meubelzaak is blij met de extra klandizie en speelt er zelfs extra op in. "Wij bieden morgen tijdens het Suikerfeest lekkernijen aan, daarnaast hebben wij accessoires zoals vaasjes in de aanbieding", zegt Erhan Unver, manager van de winkel. En het lijkt te werken. De woonwinkel zegt meer klanten te hebben en een hogere omzet te draaien.