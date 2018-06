Extreme smog New Delhi: binnen blijven en bidden voor regen

In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn alle bouwwerkzaamheden de komende drie dagen stilgelegd vanwege een gevaarlijk slechte luchtkwaliteit. New Delhi heeft altijd last van smog door uitlaatgassen, maar nu is er door harde wind ook veel stof uit de woestijn overgewaaid. In combinatie met de hitte, het is er 40 graden Celsius, maakt dat werken in de buitenlucht onmogelijk.

De hoeveelheid fijnstof in de lucht is twintig keer zo hoog als de maximale norm die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO nog aanvaardbaar vindt. De 21 miljoen inwoners van New Delhi kunnen volgens de gezondheidsautoriteiten weinig anders doen dan binnen blijven en bidden voor regen.

Evacuatie

's Zomers heeft New Delhi meestal veel minder last van smog dan in de winter, maar nu heeft harde wind stof en zand uit de woestijn over de stad verspreid. Het stof slaat niet neer maar blijft als een deken over de stad hangen.

Volgens de jongste cijfers van de WHO liggen de veertien steden met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld allemaal in het noorden van India. Die regio heeft deze zomer veel last van stormen, die stof aanvoeren.

"Als zo'n situatie zich zou voordoen in de westerse wereld, dan zou de stad worden geƫvacueerd", zegt een arts op de nieuwssite Channel NewsAsia.