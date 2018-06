Pauze in Duitse asielcrisis, maar de impasse blijft

De spanning over het Duitse asielbeleid tussen bondskanselier Merkel (CDU) en de minister van Binnenlandse Zaken Seehofer van de CSU is nog niet uit de lucht, maar van een breuk tussen de zusterpartijen is vooralsnog geen sprake. Maandag overlegt de partijtop van de CSU verder over de kwestie.

Vanmiddag hielden beide partijen afzonderlijk van elkaar crisisoverleg. De fractie van de CSU blijft achter minister Seehofer staan en wijst het compromisvoorstel van Merkel af.

Weigeren bij de grens

Merkel had voorgesteld mensen van wie de asielaanvraag in Duitsland is afgewezen, te weigeren bij de grens als zij het opnieuw wilden proberen. Maar de CSU wil ook asielzoekers tegenhouden die al in andere EU-landen zijn geregistreerd.

Omdat dit idee binnen de EU tot spanningen kan leiden, heeft Merkel twee weken de tijd gevraagd, zodat zij dit kan bespreken met andere Europese leiders op de EU-top eind deze maand.

Verkiezingen

De CSU verwacht dat Seehofer zijn harde koers voortzet, met het oog op de deelstaatverkiezing in Beieren, waar de partij nu nog de grootste is. De CSU wil hoe dan ook voorkomen dat zij hun meerderheid verliezen aan de rechtspopulistische AfD.

Merkel heeft altijd gezegd dat vluchtelingen die aan de grens komen, moeten worden toegelaten in afwachting van hun asielprocedure. Als ze vluchtelingen zou terugsturen, zou dat in strijd zijn met haar beleid.